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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Спорт по телефону. Как дети тренируются на карантине

Больше пяти месяцев в Кыргызстане действует запрет на проведение молодежных и спортивных мероприятий. Все тренировки в залах отменены во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией.

Некоторые приспособились и проводят занятия онлайн, но большинство приостановили из-за неэффективности.

Редакция 24.kg поговорила с тренерами и родителями юных спортсменов и узнала, как они пережили карантин и повлиял ли он на их физическую форму.

Нет живого общения

Мастер спорта по художественной гимнастике, педагог Анастасия Помещикова, несмотря на трудности, которые возникли при онлайн-обучении, не стала останавливать занятия. По ее мнению, физические нагрузки необходимы для поддержания формы.

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«Я тренирую детей начального, дошкольного возраста. Сейчас мы занимаемся онлайн. Если взять паузу, мышечный корсет потеряет базу, растяжка садится, опорно-двигательный аппарат требует каждодневной тренировки. Поэтому мы решили поддерживать организм своих детей, чтобы они вышли уже готовые к открытию зала», — рассказала тренер.

Анастасия Помещикова отметила, что контролировать процесс при дистанционных занятиях сложнее.

«Во время тренировки я вижу технические ошибки у учениц. На помощь приходят родители, под моим чутким руководством взрослый может повернуть руку ребенка так, как мне нужно, поставить правильно ногу или помочь выполнить упражнение», — отметила она.

Но личного контакта и живого общения с учеником нет. Не могу обнять ребенка, подбодрить его, что я считаю очень важным и нужным.

Анастасия Помещикова

Тренер рассказала, что у нее есть свои методика и программы по обучению художественной гимнастике. Но внедрить их полноценно из-за дистанционного обучения не получается.

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Анастасия Помещикова отмечает, что детки, которые занимались все лето, пусть и дистанционно, показывают лучший результат, чем те, кто решил взять перерыв на время карантина. По ее мнению, необходимо продолжать тренироваться, несмотря на трудности и ограничения, иначе придется начинать с общей физической подготовки.

С ней согласна и мама четырехлетней гимнастки Дарьи Нина Чехмакина. Но женщина признает, что тренировки вживую намного эффективнее.

«Моей дочери четыре года. Она лучше понимает, когда ей объясняют и показывают вживую. Но онлайн тоже хорошо, чем совсем не заниматься. Дома ей скучно без тренировок. Преподавателя очень любит и ждет с нетерпением живых тренировок», — говорит Нина Чехмакина.

Не у всех есть возможность

Однако не у всех даже в Бишкеке есть возможность проводить онлайн-занятия. Руководитель народного ансамбля «Дилгир», заслуженная артистка и отличник образования Гульжамал Шамыралиева рассказала: дистанционно контактировать с воспитанниками удалось лишь до конца мая.

Нет живого контакта. Подправлять ошибки учеников крайне тяжело. К тому же не у всех детей есть телефон, планшет, ноутбук и интернет-связь, чтобы участвовать в онлайн-тренировках.

хореограф Гульжамал Шамыралиева

«Мы частично относимся к Национальному центру детей и юношества «Сейтек». Центр обратился в Министерство образования и науки, чтобы разрешили проводить занятия с соблюдением всех эпидемиологических норм. Там сказали, что вопрос решается. Но пока еще ответ не дали», — говорит она.

Гульжамал Шамыралиева отмечает, если министерство разрешит заниматься в зале, то у родителей будет право выбора — отправлять ребенка в зал на танцы или нет.

Родительница одной из воспитанниц ансамбля «Дилгир» Оксана Волкова также рассказала, что она предпочла бы занятия в зале, если бы был выбор.

Глоток свежего воздуха

Некоторые тренеры нашли выход из ситуации: чем сидеть и ждать пока чиновники примут решение, они решили проводить занятия на свежем воздухе.

«С марта мы дали план тренировок своим ученикам. Они выполняли их на видео и нам отправляли. В июне, когда ситуация стабилизировалась, стали бегать в гору без контакта друг с другом. В июле отправили их на каникулы. В августе поехали на сборы на 12 дней на Иссык-Куль», — рассказала мастер спорта по дзюдо, судья международного класса Айзада Кадыралиева.

Тренер отметила, что разница между онлайн и традиционным режимом тренировок существенная. «Когда ученики тренируются дома, они не контролируют себя, не исправляют свои ошибки, не выполняют дозировку упражнений. В таком случае они занимаются не профессионально, а просто для поддержания здорового образа жизни», — отметила она.

Тренер подчеркивает, что форму потерять легко, но тяжело восстановиться.

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По словам тренера по футболу Евгения Пилипаса, 10 августа муниципалитет дал клубу разрешение тренироваться. Поэтому маленькие футболисты уже приступили к своим первым занятиям после долгого и изнурительного перерыва.

«У меня младшая группа, детям по восемь лет. Три раза в неделю мы собираемся и проводим тренировки по 70 минут. Онлайн мы не занимались, но дали ребятам домашние задания. Но выполнение я не мог контролировать. Но они пришли, и я понял, что многие занимались дома на совесть. Навык не растеряли», — рассказал Евгений Пилипас.

Он отметил, дети пришли с карантина дисциплинированными. «В изоляции им не хватало эмоциональной разгрузки, общения, а также они осознали ценность тренировок. Первая тренировка у них была в понедельник. Я заметил, что они счастливы как никогда», — делится впечатлениями тренер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163076/
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