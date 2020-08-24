Спорт по телефону. Как дети тренируются на карантине

Больше пяти месяцев в Кыргызстане действует запрет на проведение молодежных и спортивных мероприятий. Все тренировки в залах отменены во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией.
Некоторые приспособились и проводят занятия онлайн, но большинство приостановили из-за неэффективности.
Редакция 24.kg поговорила с тренерами и родителями юных спортсменов и узнала, как они пережили карантин и повлиял ли он на их физическую форму.
Нет живого общения Мастер спорта по художественной гимнастике, педагог Анастасия Помещикова, несмотря на трудности, которые возникли при онлайн-обучении, не стала останавливать занятия. По ее мнению, физические нагрузки необходимы для поддержания формы.
«Я тренирую детей начального, дошкольного возраста. Сейчас мы занимаемся онлайн. Если взять паузу, мышечный корсет потеряет базу, растяжка садится, опорно-двигательный аппарат требует каждодневной тренировки. Поэтому мы решили поддерживать организм своих детей, чтобы они вышли уже готовые к открытию зала», — рассказала тренер.
Анастасия Помещикова отметила, что контролировать процесс при дистанционных занятиях сложнее.
«Во время тренировки я вижу технические ошибки у учениц. На помощь приходят родители, под моим чутким руководством взрослый может повернуть руку ребенка так, как мне нужно, поставить правильно ногу или помочь выполнить упражнение», — отметила она.
Но личного контакта и живого общения с учеником нет. Не могу обнять ребенка, подбодрить его, что я считаю очень важным и нужным.Анастасия Помещикова
Тренер рассказала, что у нее есть свои методика и программы по обучению художественной гимнастике. Но внедрить их полноценно из-за дистанционного обучения не получается.
Анастасия Помещикова отмечает, что детки, которые занимались все лето, пусть и дистанционно, показывают лучший результат, чем те, кто решил взять перерыв на время карантина. По ее мнению, необходимо продолжать тренироваться, несмотря на трудности и ограничения, иначе придется начинать с общей физической подготовки.
С ней согласна и мама четырехлетней гимнастки Дарьи Нина Чехмакина. Но женщина признает, что тренировки вживую намного эффективнее.
«Моей дочери четыре года. Она лучше понимает, когда ей объясняют и показывают вживую. Но онлайн тоже хорошо, чем совсем не заниматься. Дома ей скучно без тренировок. Преподавателя очень любит и ждет с нетерпением живых тренировок», — говорит Нина Чехмакина.
Не у всех есть возможностьОднако не у всех даже в Бишкеке есть возможность проводить онлайн-занятия. Руководитель народного ансамбля «Дилгир», заслуженная артистка и отличник образования Гульжамал Шамыралиева рассказала: дистанционно контактировать с воспитанниками удалось лишь до конца мая.
Нет живого контакта. Подправлять ошибки учеников крайне тяжело. К тому же не у всех детей есть телефон, планшет, ноутбук и интернет-связь, чтобы участвовать в онлайн-тренировках.хореограф Гульжамал Шамыралиева
«Мы частично относимся к Национальному центру детей и юношества «Сейтек». Центр обратился в Министерство образования и науки, чтобы разрешили проводить занятия с соблюдением всех эпидемиологических норм. Там сказали, что вопрос решается. Но пока еще ответ не дали», — говорит она.
Гульжамал Шамыралиева отмечает, если министерство разрешит заниматься в зале, то у родителей будет право выбора — отправлять ребенка в зал на танцы или нет.
Родительница одной из воспитанниц ансамбля «Дилгир» Оксана Волкова также рассказала, что она предпочла бы занятия в зале, если бы был выбор.
Глоток свежего воздуха Некоторые тренеры нашли выход из ситуации: чем сидеть и ждать пока чиновники примут решение, они решили проводить занятия на свежем воздухе.
«С марта мы дали план тренировок своим ученикам. Они выполняли их на видео и нам отправляли. В июне, когда ситуация стабилизировалась, стали бегать в гору без контакта друг с другом. В июле отправили их на каникулы. В августе поехали на сборы на 12 дней на Иссык-Куль», — рассказала мастер спорта по дзюдо, судья международного класса Айзада Кадыралиева.
По словам тренера по футболу Евгения Пилипаса, 10 августа муниципалитет дал клубу разрешение тренироваться. Поэтому маленькие футболисты уже приступили к своим первым занятиям после долгого и изнурительного перерыва.
«У меня младшая группа, детям по восемь лет. Три раза в неделю мы собираемся и проводим тренировки по 70 минут. Онлайн мы не занимались, но дали ребятам домашние задания. Но выполнение я не мог контролировать. Но они пришли, и я понял, что многие занимались дома на совесть. Навык не растеряли», — рассказал Евгений Пилипас.