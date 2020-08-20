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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Тренировки в детско-юношеских спортивных школах будут проводить дистанционно

Занятия в детско-юношеских спортивных школах в 2020-2021 учебном году будут проводить дистанционно. Об этом сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта.

Ведомство поручило организовать учебно-тренировочный процесс через электронные и дистанционные образовательные технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие обучающихся и тренеров-преподавателей на дому в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Как отмечается, управлениям по делам молодежи, физкультуры и спорта областей поручено с учетом улучшения эпидситуации в стране рассмотреть вопрос о разрешении занятий спортом на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162957/
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