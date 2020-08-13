Как научить ребенка музыке в режиме онлайн. Педагоги разводят руками

Дистанционный режим обучения касается не только общеобразовательных учреждений, но и школ искусств. Весной 2020 года танцам, музыке, рисованию, вокалу — всему дети обучались в режиме онлайн. Это далось нелегко, поэтому начинать новый учебный год на удаленке часть родителей не хочет. Преподаватели выхода тоже пока не видят.

Родители не хотят зря платить

Сын Натальи учится игре на фортепиано пятый год. Эффективность образования с переходом на дистанционку, по ее словам, очень сильно упала.

«Сложно организовать учебный процесс и, по-моему, никто не понимает, как это сделать, — говорит собеседница. — В первую очередь возникли те же проблемы, что и в обычной школе, — с интернетом. Задания нам приходилось снимать на видео. Звук зависит от телефона, акустики в помещении, инструмента. Мелочи в итоге создают много проблем. Через видеосвязь пожилой учитель то не видит, то не слышит. Кто-то из преподавателей может быстро перестроиться и осваивать новые технологии, а кто-то нет».

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Мать будущего музыканта не видит выхода из сложившейся ситуации. «Если бы мы знали, что одна-две четверти пройдут онлайн, а потом мы вернемся к обычному режиму, то я бы настоятельно рекомендовала пропустить этот период, а потом в сжатой форме пройти программу. Но никто не знает, что будет дальше», — разводит руками Наталья.

«Когда ребенок играет довольно сложные вещи, обязательно необходимо присутствие педагога. На мой взгляд, за четвертую четверть ребенок ничего не достиг, работал по накатанной только благодаря тому, что закладывалось раньше. При этом оплата достаточно высокая, а результат стремится к нулю», — недовольна она.

Оплата на бюджете за обучение игре на скрипке, вокалу составляет около 500 сомов в месяц, на фортепиано и гитаре — 960. Обучение на хозрасчетных отделениях обходится в несколько раз дороже.

Сейчас многие родители отказываются от музыкальной школы: учиться за такие деньги с нулевым практически результатом не видят смысла. Наталья

Не уроки, а мучения

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Преподаватель фортепиано кара-балтинской музыкальной школы Елена Хабичевская подчеркивает специфику работы: «У нас важна постановка рук, корпуса, голоса. Дистанционно заложить первоначальные навыки в первом классе нереально. Хор тоже выпадает. Как собрать 40 человек онлайн?».

Еще одна проблема — отсутствие дома хорошего и настроенного инструмента. В домашних условиях играют на том, что есть. «Уроки проводили, но это были мучения. Сейчас мы в недоумении, не знаем, что делать. Научить онлайн игре на инструменте невозможно», — уверена педагог.

«Если с гитарой, комузом и вокалом еще можно как-то справиться, то с фортепиано и баяном все сложно. Интернет в нашем городе слабый, смартфонов у многих детей нет. Большие проблемы возникли и с платой за обучение. Очень многие родители до сих пор не оплатили уроки», — сетует Елена Хабичевская.

Если плата за учебу не поступила — значит учитель не получил зарплату.

Как спасти кадры

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В Бишкеке девять школ искусств, в них обучают музыке, хореографии, изобразительному и театральному искусству. Профессиональных кадров не хватает.

«Особенный дефицит преподавателей сольфеджио, скрипачей, пианистов. Если сейчас часть учеников не вернется в школу, то педагоги не получат нормальную нагрузку и могут уволиться. Мы потеряем профессионалов. Они уйдут в частный сектор, которому разрешено работать. В мае после введения послаблений разрешили частное индивидуальное репетиторство. То есть все частные музыкальные школы начали работать, а наши дети бегали вокруг школы, а зайти не могли. Хотя у нас тоже индивидуальная форма работы», — рассказывают в одной из столичных детских школ искусств.

«Да, мы закончили учебный год, педагоги провели колоссальную работу, отвели все уроки и даже экзамены в дистанционном режиме. Дети улучшили свои теоретические знания, но играть лучше не стали, а некоторые навыки и вовсе потеряли, — делится своим мнением сотрудник ДШИ, попросившая не называть имени. — На изо ребята многому тоже не научились. То же самое с театром, дети выучили дома кучу стихов и скороговорок, но не поставили ни одного спектакля».

Многие родители просят вернуть прежний режим обучения. Они готовы не заходить в школу — доведут ребенка до порога, а в назначенное время заберут.

«При соблюдении всех санитарных норм мы бы вышли безболезненно из ситуации, — считает один из педагогов. — Конечно, мы подготовили теоретические занятия на случай онлайн-обучения. Дистанционно можно отправить биографию композитора, ссылку на звучание какого-то произведения, попросить ответить на вопросы для обратной связи. Но практически научить ребенка правильно петь и играть на инструменте нереально».

Право на выбор

«Весной был ажиотаж, все думали об общеобразовательных школах, а про нашу сферу вообще не вспомнили, не было ни одного регламентирующего документа. В итоге возникло недопонимание с родителями. Директорам школ пришлось приложить большие усилия, чтобы сохранить зарплату педагогам и уговорить каждого родителя», — подчеркивает собеседница редакции.

Недавно школы искусств внесли свои предложения в столичное управление культуры. Они просят предоставить возможность желающим детям заниматься как обычно в школе. Коллективные репетиции ансамблей и хора готовы передвинуть на вторую или третью четверть — до улучшения эпидемиологической ситуации.

Тем, кто переживает за здоровье своих детей, в школах готовы предоставить дистанционные услуги. У родителей будет выбор.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева отметила, что управлению культуры поручено продумать способы улучшения работы школ искусств, чтобы не падало качество обучения и не подергали опасности ни учеников, ни учителей. Однако выбор режима обучения — за Министерством культуры.