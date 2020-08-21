Выборы-2020. В партии «Биримдик» прокомментировали споры об админресурсе

Партия «Биримдик» прокомментировала разгоревшиеся сегодня в ЦИК споры по поводу использования административного ресурса.

«С учетом сегодняшнего уровня открытости и свободы слова в Кыргызстане, риски использования пресловутого административного ресурса практически сводятся к нулю», — заявил 24.kg пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев.

Можно однозначно подчеркнуть, что партия «Биримдик» этим не занимается и заниматься не планирует. пресс-секретарь партии

«Насколько нам известно, муниципальному чиновнику уже вынесено предупреждение. Считаем, что Центризбирком и впредь обязан стараться объективно и открыто рассматривать подобные сигналы и оперативно выносить справедливые решения», — отметил Адилет Султаналиев.

Отметим, представители партии «Реформа» пожаловались на то, что глава МТУ № 12 Темир Касымов агитировал за политорганизацию «Биримдик». Главе МТУ Темиру Касымову вынесено предупреждение. В ЦИК разгорелись споры, но в итоге принято решение не выносить предупреждение партии.