В Кыргызстане на бюджет в университеты поступили более 5 тысяч абитуриентов

По итогам четырех туров на грантовое обучение в высшие учебные заведения зачислили 5 тысяч 12 абитуриентов. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.
По ее словам, по контракту будут обучаться 18 тысяч 87 студентов.
«Для минимизации рисков распространения коронавируса принято решение о дистанционной форме обучения в вузах и средних профессиональных учебных заведениях. Педагогов обучают, мы будем консультировать их на протяжении всего учебного года. Разработаны материалы по использованию интернет-ресурсов, они доступны для всех детей, родителей и учителей. Подготовлены советы для обучения в дистанционной форме», — сказала Надира Джусупбекова.
Замминистра напомнила, что правительство приняло решение об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям.