В Кыргызстане на бюджет в университеты поступили более 5 тысяч абитуриентов

По итогам четырех туров на грантовое обучение в высшие учебные заведения зачислили 5 тысяч 12 абитуриентов. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

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По ее словам, по контракту будут обучаться 18 тысяч 87 студентов.

«Для минимизации рисков распространения коронавируса принято решение о дистанционной форме обучения в вузах и средних профессиональных учебных заведениях. Педагогов обучают, мы будем консультировать их на протяжении всего учебного года. Разработаны материалы по использованию интернет-ресурсов, они доступны для всех детей, родителей и учителей. Подготовлены советы для обучения в дистанционной форме», — сказала Надира Джусупбекова.

Замминистра напомнила, что правительство приняло решение об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям.