Выборы-2020. Членов одной из УИК подозревают в фальсификации документов

Сотрудники Ленинского РОВД Бишкека начали проверку по факту нарушения членами УИК № 1063 избирательного законодательства. В милиции 24.kg рассказали подробности.

По данным ведомства, факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 195 (Фальсификация избирательных документов) УК КР. Уточняется, что на допросы пока никого не вызывали. Глава УИК Айгуль Шимова уволена.

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Напомним, члены УИК № 1063 приняли заявления избирателей об изменении избирательного адреса без прохождения ими биометрической идентификации. Это является нарушением законодательства. Однако представители УИК обработали их и передали для внесения по форме № 2.

За махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны были предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.