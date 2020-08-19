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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Республика» огласила топ-10 избирательного списка

Партия «Республика» сегодня провела съезд, утвердила программу и список кандидатов в депутаты.

Отметим, что собрание проходило офлайн. Ранее глава политорганизации Мирлан Жеенчороев заявлял, что съезда не будет из-за пандемии коронавируса.

1. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

2. Экс-глава Ошской области Узарбек Жылкыбаев.

3. Член ЦИК Назарали Арипов.

4. Бывший вице-премьер Алтынай Омурбекова.

5. Депутат парламента, член фракции «Онугуу-Прогресс» Алтынбек уулу Жунус.

6. Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев.

7. Экс-глава Чуйской области, отправленный в 2019 году в отставку из-за скандала с журналистом, Туйгунаалы Абдраимов.

8. Депутат Бишкекского горкенеша, член фракции «Республика — Ата Журт» Гульнара Молдобаева.

9. Бизнесмен Аккулу Бердиев.

10. Таалайбек улуу Чынгыз. В 2015-м он баллотировался в парламент от «Республики», но был в списке под номером 79. Очередь до него так и не дошла, и мандат он не получил.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162888/
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