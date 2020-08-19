Выборы-2020. ГРС разработала приложение для уточнения списков избирателей

Кыргызстанцы могут проверить себя в списках избирателей с помощью мобильного приложения «Услуги ГРС». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, специально разработана и запущена новая функция, с помощью которой кыргызстанцы смогут уточнить номер и адрес избирательного участка.

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«Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Android. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market и войти в раздел «Проверка адреса УИК». Для пользователей телефонов с операционной системой iOS приложение будет доступно позже», — отметили в ведомстве.

Напомним, проверить себя в списке избирателей можно также на госпортале www.tizme.gov.kg, а также на избирательном участке, позвонив по номеру кол-центра ГРС «119» (звонок бесплатный) или отправив на этот номер SMS с указанием своего персонального идентификационного номера (ПИН).

При обнаружении ошибок до 19 сентября включительно можно обратиться в УИК для исправления.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.