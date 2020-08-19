Выборы-2020. Что предлагают делегаты съезда партии «Мекеним Кыргызстан»

Сегодня «Мекеним Кыргызстан» проводит съезд. Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации и подчеркнули, что это первые выборы в Жогорку Кенеш для партии, поэтому подход очень основательный.

«До этого политическое объединение успешно выступало на местных выборах, где вполне заслуженно заработало себе славу народной партии», — проинформировали в предвыборном штабе.

По его данным, для участия в съезде в Бишкек прибыли делегаты из всех регионов страны. Среди делегатов и гостей много известных, видных общественных и политических деятелей, бизнесменов, а также молодых людей, чья цель — построить современный Кыргызстан.

В штабе проинформировали, что в целях безопасности мероприятие проходит на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Главная цель съезда — утверждение программы партии, а также списка кандидатов.

Делегаты от партии «Мекеним Кыргызстан» почтили минутой молчания погибших от коронавируса и внебольничной пневмонии.

Председатель политорганизации Мирлан Бакиров призвал собравшихся к проведению честных и прозрачных выборов в строгом соответствии с действующим законодательством. Он также обратился к конкурентам по предвыборной гонке отказаться от использования грязных технологий и провести парламентские выборы — 2020 на основе программных целей.

В штабе проинформировали, что делегатам презентовали программу партии.

На съезде заявлено, что одно из актуальных и прорывных предложений, содержащихся в программе партии «Мекеним Кыргызстан», — это сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша до 60 человек.

«Противники сокращения депутатского корпуса чаще всего утверждают, что чем меньше парламентариев будет в Жогорку Кенеше, тем выше шанс их подкупа в своих корыстных целях местными бизнесменами и олигархами. Это абсолютно несостоятельный аргумент. В парламенте с меньшим числом депутатов бездельникам и прогульщикам будет намного труднее потеряться. Каждый будет стараться максимально показать свою эффективность, ведь малая часть депутатского корпуса не стремится избираться во второй и третий раз в Жогорку Кенеш. Все депутаты будут как на ладони. Народ каждого будет знать в лицо», — отмечается в презентации программных целей партии.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.