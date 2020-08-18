Жуткие условия. В соцсетях обсуждают мини-зоопарк на страусиной ферме

Бишкекчанка возмущена условиями содержания животных в мини-зоопарке на страусиной ферме. Об этом в своем микроблоге Twitter написала пользовательница под ником Mar Mar (@__MarSu).

«Там находятся не только страусы, но и медведь, енот, павлины и лиса. Все живут в жутчайших условиях. Доступа к чистой воде нет, очень грязные клетки, их кормят детскими сладкими кукурузными палочками, очевидцы говорят, что их там бьют. Животные находятся в ужасных условиях, голодные. У некоторых есть незажившие раны, нет никакой дистанции между животными и людьми, к ним есть свободный доступ», — написала она.

Там находятся не только страусы, но и медведь, енот, павлины и лиса. Все живут в жутчайших❗️ условиях. Доступа к чистой воде нет, очень грязные клетки, их кормят детскими сладкими кукуруз. палочками да еще и очевидцы говорят что их там БЬЮТ! pic.twitter.com/bJA6Dicv9m — Mar Mar (@__MarSu) August 18, 2020

Она добавила, что у некоторых животных вместо клеток полностью закрытые пластиковые помещения, свежий воздух поступает через маленькую щель. «И представьте, какой там воздух, если там никто не убирает!» — возмущена горожанка.

Просто посмотрите на условия мишки‼️‼️

В каком мусорнике он живет! Как лбди смеют так обращаться с животными!! И никто это не присекает, им все равно что животное страдает pic.twitter.com/oL8rvVZnNv — Mar Mar (@__MarSu) August 18, 2020

В свою очередь основатель фермы Кулбосун Шамудинов рассказал, что в последнее время в соцсетях активно обсуждают ситуацию вокруг страусиной фермы в Бишкеке, которая была основана в 2002 году. Он считает, что тему «раскачивают» недоброжелатели.

«В социальных сетях говорится о том, что животные проживают в ужасных условиях, за ними не ухаживают, не кормят и над ними издеваются. Хотим заявить, что эта информация не соответствует действительности. На протяжении пяти лет ферма развивается своими силами, она не является доходоприносящим предприятием, она держится только на энтузиазме людей, которые строили ее своими руками и на свои средства», — сообщил Кулбосун Шамудинов.

Отмечается, что в 2002 году основатель фермы завез в Кыргызстан шесть страусов, количество которых в течение 10 лет он своим личным трудом и усилиями смог увеличить до 75 особей.

«В 2015-м было принято решение о создании открытого мини-зоопарка с другими животными. Зверей и птиц приобретали путем обмена на страусов. Соответственно, на данный момент поголовье страусов сократилось до 20 особей», — рассказал Кулбосун Шамудинов.

В условиях пандемии во всем мире, и в Кыргызстане в том числе, пострадали зоопарки. Было много запросов о помощи животным. Наша ферма нашла силы и возможность для сохранения всех животных без потерь. Кулбосун Шамудинов

«Мы хотели бы отметить, что там, где есть живые создания, всегда есть отходы их жизнедеятельности. Всех, кто беспокоится о состоянии животных и создает петиции и запросы в органы, мы приглашаем к нам, для того чтобы вы пришли и увидели все своими глазами», — резюмировал основатель фермы Кулбосун Шамудинов.