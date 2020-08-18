21:05
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество

Жуткие условия. В соцсетях обсуждают мини-зоопарк на страусиной ферме

Бишкекчанка возмущена условиями содержания животных в мини-зоопарке на страусиной ферме. Об этом в своем микроблоге Twitter написала пользовательница под ником Mar Mar (@__MarSu).

«Там находятся не только страусы, но и медведь, енот, павлины и лиса. Все живут в жутчайших условиях. Доступа к чистой воде нет, очень грязные клетки, их кормят детскими сладкими кукурузными палочками, очевидцы говорят, что их там бьют. Животные находятся в ужасных условиях, голодные. У некоторых есть незажившие раны, нет никакой дистанции между животными и людьми, к ним есть свободный доступ», — написала она.

Она добавила, что у некоторых животных вместо клеток полностью закрытые пластиковые помещения, свежий воздух поступает через маленькую щель. «И представьте, какой там воздух, если там никто не убирает!» — возмущена горожанка.

В свою очередь основатель фермы Кулбосун Шамудинов рассказал 24.kg, что в последнее время в соцсетях активно обсуждают ситуацию вокруг страусиной фермы в Бишкеке, которая была основана в 2002 году. Он считает, что тему «раскачивают» недоброжелатели.

«В социальных сетях говорится о том, что животные проживают в ужасных условиях, за ними не ухаживают, не кормят и над ними издеваются. Хотим заявить, что эта информация не соответствует действительности. На протяжении пяти лет ферма развивается своими силами, она не является доходоприносящим предприятием, она держится только на энтузиазме людей, которые строили ее своими руками и на свои средства», — сообщил Кулбосун Шамудинов.

Отмечается, что в 2002 году основатель фермы завез в Кыргызстан шесть страусов, количество которых в течение 10 лет он своим личным трудом и усилиями смог увеличить до 75 особей.

«В 2015-м было принято решение о создании открытого мини-зоопарка с другими животными. Зверей и птиц приобретали путем обмена на страусов. Соответственно, на данный момент поголовье страусов сократилось до 20 особей», — рассказал Кулбосун Шамудинов.

В условиях пандемии во всем мире, и в Кыргызстане в том числе, пострадали зоопарки. Было много запросов о помощи животным. Наша ферма нашла силы и возможность для сохранения всех животных без потерь.

Кулбосун Шамудинов

«Мы хотели бы отметить, что там, где есть живые создания, всегда есть отходы их жизнедеятельности. Всех, кто беспокоится о состоянии животных и создает петиции и запросы в органы, мы приглашаем к нам, для того чтобы вы пришли и увидели все своими глазами», — резюмировал основатель фермы Кулбосун Шамудинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162817/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Модель Алтынай Эмильбекову раскритиковали за фото с убитым редким козерогом
В Бишкеке няня ударила своего воспитанника-аутиста
В Бишкеке микроавтобус провалился под землю. Водитель требует возместить ущерб
Пока до 31 августа. «Аэрофлот» отменил часть авиарейсов, в том числе и в Бишкек
В Сузаке задержали мужчину, который отстрелил трех краснокнижных аистов
Пес эмоционально встретил в аэропорту свою хозяйку. Видео всех умилило
Оператор «Безопасного города», уснувший на рабочем месте, уволен
Видео с неспешными разборками котов набирает популярность в интернете
Отремонтированный тротуар в центре Бишкека уже проваливается
Кот пытался залезть в ящик, но застрял. Забавное видео становится вирусным
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Lalafo 5&nbsp;лет! Lalafo 5 лет!
Новости технического развития Мобильного оператора&nbsp;О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
18 августа, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 августа: в Бишкеке без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 августа: в Бишкеке б...
20:48
Жуткие условия. В соцсетях обсуждают мини-зоопарк на страусиной ферме
20:25
Выборы-2020. «Ар-Намыс» отозвала свое уведомление об участии в выборах
20:02
Рассчитать сумму налога на транспорт и жилье поможет калькулятор на сайте ГНС
19:46
В Джалал-Абаде будут штрафовать граждан, которые вовремя не уплатят налоги