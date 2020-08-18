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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Во время съезда партии в Бишкеке поврежден газон

На съезде одной из политпартий была повреждена зеленая зона — газон. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, организатор мероприятия в центре города — компания «Сан Маркетинг» установила LED-экраны прямо на газонной части, а некоторая аппаратура стояла прямо на основании памятника.

«Санитарно-экологическая инспекция столичной мэрии (СЭИ) по Первомайскому району зафиксировала факт нарушения правил благоустройства. Составлен протокол по статье 120 Кодекса о нарушениях «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог», вынесено постановление о наложении штрафа в размере 13 тысяч сомов», — отметили в муниципалитете.

Политические партии должны до 20 августа провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. 

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Предвыборная агитация начинается с 4 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162801/
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