Выборы-2020. Слабовидящих избирателей обеспечат увеличительной пленкой

На избирательных участках в день голосования появится специальная увеличительная пленка. Об этом на своей странице в Facebook написал консультант ЦИК по проведению выборов Авланбек Джумабаев.

По его словам, эти пленки помогут голосующим со слабым зрением уточнить себя в списках избирателей и прочитать названия партий, участвующих в выборах.

По данным пресс-службы ЦИК, подготовлено 2 тысячи 444 пленки и 4 тысячи 888 трафаретов для слабовидящих и незрячих.

Для слабовидящих избирателей подготовят бюллетени, напечатанные по системе Брайля.

Напомним, что проверить себя в списке избирателей можно на госпортале www.tizme.gov.kg, а также на избирательном участке. При обнаружении ошибок до 19 сентября включительно можно обратиться в УИК для исправления. Также до этой даты можно подать заявление о смене избирательного адреса.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.