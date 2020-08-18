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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Съезд партии «Реформа» пройдет на природе: в целях безопасности

Партия «Реформа» определилась с датой и местом проведения своего съезда. Как сообщили в политорганизации, форум состоится 19 августа в эко-резорте «Кара Булак».

Отмечается, что место выбрано за городом на природе в целях санитарной безопасности и экономии.

«Политическая партия «Реформа» — это прогрессивное поколение народа Кыргызстана, голос свободолюбивых и критически мыслящих людей, мы — представители всех, кто готов беспощадно бороться с клановой и коррупционной системой. Мы хотим создать свободную страну для достойной жизни, где государство служит народу и где главной ценностью является Человек», — говорится в пресс-релизе политобъединения.

Партия объявила себя оппозиционной.

В работе съезда примут участие делегаты и гости из всех регионов страны, видные общественные и партийные деятели, гражданские активисты, лидеры молодежных движений. Реформисты определятся с предвыборным списком кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва и озвучат свою программу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162752/
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