Ошское предприятие высоковольтных электрических сетей готовится к зиме

Для успешного прохождения осенне-зимнего периода специалисты Ошского предприятия высоковольтных электрических сетей выполнили текущий ремонт на 30 подстанциях и на линиях электропередачи протяженностью 986 километров. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Капитальный ремонт выполнили на шести высоковольтных подстанциях и на высоковольтной линии «Каратай-Гульча» протяженностью почти 52 километра. «Параллельно с ремонтными ведутся работы по замене старого оборудования на новое. Уже заменили высоковольтные вводы (проходные изоляторы больших габаритов) 110 киловольт на подстанциях «Маданият», «Металлургическая», «Ноокат», «Кадамжай». На подстанциях «Ноокат», «Морская», «Целинная», «Толойкон» установили новые ограничители перенапряжений 110 киловольт», — проинформировали в НЭСК.

На 18 подстанциях 110-220 киловольт выполнили работы, связанные с предотвращением паводковых воздействий на энергооборудование, а также отремонтировали производственные здания, сооружения, автотранспортные средства.

Отметим, Ошское предприятие высоковольтных электрических сетей — филиал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», имеющее разветвленные высоковольтные электрические сети 110-220 киловольт, охватывающие территории Ошской, Баткенской областей, связанные с электрическими сетями Джалал-Абадской области, а также с межгосударственными энергосистемами Узбекистана и Таджикистана.