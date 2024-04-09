В НЭСК утечка кадров. Депутатам рассказали причину увольнения сотрудников

Депутат Кундузбек Сулайманов на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил, что ему поступила информация о том, что в НЭСК увольняются сотрудники.

«Работники узкой специальности, например монтеры, увольняются из-за маленькой зарплаты. Это правда?» — обратился к главе НЭСК нардеп.

Генеральный директор ОАО «НЭСК» Алтынбек Рысбеков признался, что такая проблема есть. По его словам, сегодня в штате 10 тысяч 409 сотрудников, вакантных мест более 300.

«За последний год уволились 500-600 человек. Мы проводили опрос, это связано с маленькой зарплатой», — отметил он.

Кундузбек Сулайманов попросил до следующего заседания дать информацию о вакантных местах, а также по каким причинам происходит утечка кадров.

«Наш источник финансирования привязан к тарифу на электричество. Основная сумма направляется на ремонт оборудования, капитальное строительство. В итоге денег на зарплату не хватает», — ответил глава НЭСК.