17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Каинда», парк «Карагачевая роща»;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 31, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Чамгарак, Ак Шоокум, Ашар, Степная, Бозсалкын, Жолон);

9.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко, переулок Сокулукский;

9.30-12.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева, Шайыр, Комсомольской, Чебоксарской;

9.30-11.00 — улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1б, 3;

9.30-19.30 — квадрат, ограниченный улицами Элебесова, Щербакова, Васильева, Сеченова;

9.30-19.00 — 10-й микрорайон, 29/1;

9.30-17.00 — улицы Токтогула, 87, 87/2, Киевская, 74, Тыныстанова, 209, Абдрахманова, 176, 176/1;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Акшоокум, Ашар), отрезки улиц Киевской, Раззакова, проспекта Чуй, бульвара Эркиндик, улицы Лумумбы, 56, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Ойсул-Ата, Бердибаева, Абдрахманова, Аилчиева);

10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (5-8-я улицы), «Рухий-Мурас» (5-я, 6-я улицы);

12.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, 10-я);

13.00-17.00 — переулок Сумской, 5, отрезки улиц Разина, Буденного, поспекта Чуй.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Мыканская), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть), Кок-Джар (улица Достук, 24, 25, 31, 36), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский), Таш-Мойнок (улицы Новая, Проектируемая, Победы), Гроздь (улицы Верхний Ат-Башы, Мелиораторов, Урочище Сырдыбай), Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, БЧК, Лермонтова, Восточная, Набережная, проспект Победы), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное;

Сокулукский

9.00-17.00 — села Манас (улица Северная), Новое (улицы Мичурина, Калинина), Сокулук (улицы Зеленая, Белинского), Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Аларчинская, Первомайская, Новая), Новопавловка (улица Крупской), Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина), Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Новая, Фрунзе);

Московский

8.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Шопокова, 50 лет Октября, Тоголока Молдо), Беловодское (улица Ленина, 111, 109, 107), Александровка (улица Первомайская), Толок (улицы Эгимбая, Токтогула, Айталы);

Жайылский

8.30-17.00 — села Новониколаевка (улицы Московская, Новосельская, Кирова, Свердлова, Мира, Школьная, Фрунзе, Новосадовая, Киргизская, Колхозная, Пушкина, Молодежная, Первомайская), Сосновка (улица Фрунзе);

Панфиловский

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Ташкентская, Октябрьская), Чалдыбар (улица Калинина);

Кантский

9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Строительная), Дружба, Джер-Казар.

3 Ошская область

9.00-18.00 — сельская управа Алай, села Мады, Каратай, Поселок, Чагыр, Дормастер, Башбулак, Лянгар, Лаглан, Топ-Терек, Тээке, Кызыл-Ой, Миялы, Кызыл-Ордо Эшме, Ак- Жар, Фуркат, Гайрат, Кыдырша, Савай, Присавай, Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Октябрь, Бирдик, Беш-Капа, Казак, Чоок, Питомник, Фархад, Кожомбак, Тажибай, Ош-3000, Жаңы-Кызысуу, Кыш-Абад, город Ош (улицы Зайнабетдинова, Ошская, Кара-Суйская, Масалиева, Алайская, Ашимахунова, Аношина, Исанова, Петрова, Мирсаатова, Водпроводная).

4 Баткенская область