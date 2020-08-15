Нанес 23 ножевых ранения. В Оше задержали подозреваемого в жестоком убийстве

В Оше задержали подозреваемого в убийстве человека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Фото УВД города Ош. В Оше задержали подозреваемого в убийстве человека

Уточняется, что 10 августа примерно в 01.00 поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов лежит раненый человек. Им оказался 30-летний К.Ж., он получил 23 ножевых ранения и скончался. 26-летний подозревамый в совершении преступления пытался выехать из региона. Его задержали и водворили в ИВС.

Как рассказал задержанный, он и погибший за пять-шесть дней до происшествия распивали спиртные напитки и поссорились. После подозреваемый ушел и вернулся с ножом, позвал жертву на улицу и убил.

Показания подозреваемого проверяют. Назначены соответствующие экспертизы. Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.