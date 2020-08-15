Еще 200 медработников отправились на реабилитацию на Иссык-Куль

Очередная группа медицинских работников отправилась на Иссык-Куль восстанавливать здоровье. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что сегодня 200 медработников отправились на реабилитацию. Среди них врачи, медсестры, санитары, технический персонал из медицинских учереждений Ошской, Таласской областей и Бишкека, водители машин скорой помощи.

Медики проведут неделю в пансионате «Энеcай». Вопрос с финансированием решил Фонд оздоровления трудящихся.

Напомним, что за последние три недели в пансионатах «Энесай» и «Алтын-Жай» отдохнули более 450 медицинских работников.