Выборы-2020. Политики в соцсетях борются нечестно

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сегодня на платформе общественного диалога на тему «Прозрачность и достоверность выборов — залог доверия и стабильности» заявила, что соцсети не регулируются законами, поэтому именно там политики используют нечестные методы борьбы.

По ее словам, в преддверии агитационной кампании, когда будет ясно, какие партии войдут в избирательный бюллетень, Центризбирком подпишет с партийными представителями меморандум, исключающий использование грязных технологий при ведении агитации. Особенно в Сети.

Председатель ЦИК напомнила: поскольку из-за эпидемиологической ситуации агитация с улиц ушла в интернет, нарушения правил в соцсетях Центризбирком также будет учитывать.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты с учетом требований квотирования.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.