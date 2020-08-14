Спасибо, медики! Во Дворце спорта для врачей организовали концерт

Для медиков, которые работали в дневном стационаре Дворца спорта, организовали концерт. Сегодня пациентов почти нет, и лечебницу готовят к закрытию. По инициативе лидера арт-проекта «Пингвины» Алмаза Дыйканова провели мероприятие в благодарность медикам и волонтерам, которые трудились в этом стационаре.

Около 30 медиков собрались в малом зале Дворца спорта. Сегодня они не в защитных костюмах, масках и очках, а в красивых праздничных нарядах. Повод есть — заболеваемость, пусть даже и временно, пошла на спад. Страшный вирус отступает. Врачи и волонтеры взяли передышку.

Но воспоминания о тяжелых днях и бессонных ночах еще свежи. Они спали по четыре-пять часов в сутки и думали только об одном — спасении человеческих жизней.

Для врачей организовали живую музыку. Артисты на протяжении двух часов исполняли для героев нашего времени популярные композиции отечественной и зарубежной музыки. Там, где еще вчера стояли в ряд кровати, сегодня танцпол.

Фото 24.kg. В день стационар принимал до 1 тысячи 300 человек

Медики рассказывают, что за время работы стационара во Дворце спорта сюда обратились около 20 тысяч пациентов. В самый пик заболеваемости в Бишкеке здесь работали 30 врачей. В день они принимали больше 1 тысячи больных и к каждому относились с особым трепетом. Бывало, за смену могли принять около 200 человек в тяжелом состоянии.

Фото 24.kg. Ежедневно в стационар поступало до 200 тяжелых пациентов

Музыканты, организовавшие концерт для медиков, сами получали капельницы во Дворце спорта. Кто-то привозил родных и в ночной стационар «Консул». Видя, как не покладая рук трудятся медики и волонтеры, как им приходится тяжело, насколько они устали, артисты решили отблагодарить их символическим концертом.

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«Думаю, мероприятие удалось. Главное, что врачам и волонтерам понравилось. Они действительно отдохнули после месячной, условно говоря, напряженной смены. Медики жили и работали во Дворце спорта, они все это время не видели своих родных, не отдыхали, не ели, не пили и не спали. Мы постарались сыграть для них самые лучшие произведения, чтобы они ощутили, что общество о них не забыло, что они не оторваны, мы им благодарны», — говорит лидер арт-проекта «Пингвины» Алмаз Дыйканов.

Сегодня большинство медиков, которые работали во Дворце спорта, уже снова вышли на работу. Часть все еще остается в обсервации. Но и они скоро вновь вернутся на свои прежние места и будут спасать жизни и здоровье кыргызстанцев. Расслабляться нельзя, говорят, вирус еще не побежден.