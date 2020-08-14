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Общество

CPJ призывает освободить узбекистанского журналиста Бобомурода Абдуллаева

Власти Кыргызстана должны немедленно освободить узбекистанского журналиста Бобомурода Абдуллаева и дать ему возможность свободно работать. Об этом заявил Комитет по защите журналистов (CPJ).

9 августа сотрудники ГКНБ задержали независимого журналиста, гражданина Узбекистана, в Бишкеке.

Как сообщает CPJ, судья Первомайского районного суда столицы заявил, что арест журналиста был применен в связи с запросом об экстрадиции властей РУз за якобы «распространение в социальных сетях материалов, направленных против существующего конституционного строя».

«Власти КР должны отклонить запрос Узбекистана об экстрадиции журналиста Бобомурода Абдуллаева и немедленно освободить его, — отметила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызскую Республику по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения журналист не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Узбекские власти обвиняют Бобомурода Абдуллаева в написании критических постов в адрес правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162474/
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CPJ призывает освободить узбекистанского журналиста Бобомурода Абдуллаева