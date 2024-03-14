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Общество

CPJ приветствует отзыв законопроекта о СМИ в Кыргызстане

Комитет по защите журналистов (CPJ) приветствует принятое в среду президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым решение отозвать из парламента законопроект, который мог быть использован против независимой прессы.

«Наряду с продолжающимися репрессиями в отношении СМИ в стране, тюремным заключением журналистов и законопроектом об «иностранных агентах», вдохновленным опытом России, расплывчатый и репрессивный законопроект о СМИ мог бы стать последним гвоздем в крышке гроба для КР как регионального маяка для свободной прессы. Отзыв документа является правильным и оправданным решением. Властям теперь необходимо провести содержательные консультации со СМИ и защитниками свободы прессы, чтобы гарантировать, что новая версия законопроекта развеет опасения журналистов в том, что он будет использован для того, чтобы заставить замолчать критические голоса», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов в своем заявлении сообщил, что законопроект о средствах массовой информации был отозван по поручению Садыра Жапарова.

Он напомнил, что ранее президент встретился с руководителями СМИ страны. В ходе беседы одним из обсуждаемых вопросов являлся проект закона «О средствах массовой информации», находящийся на рассмотрении Жогорку Кенеша.

«По итогам встречи, заслушав информацию от представителей СМИ, и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта Садыр Жапаров поручил доработать указанный документ», — написал Аскат Алагозов.

Законопроект, разработанный администрацией главы государства, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением президента Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288949/
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