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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В «Мекеним Кыргызстан» вновь пополнение: вошла партия «Табылга»

Партия «Табылга» приняла решение поддержать «Мекеним Кыргызстан» на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

24.kg
Фото 24.kg

В центральном штабе политической организации информацию подтвердили и отметили, что состоялось подписание меморандума об объединении.

Председатель «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров проинформировал, что в ближайшее время в их ряды войдет еще несколько авторитетных партий и политиков. «Мекеним Кыргызстан» ждет серьезное обновление», — резюмировал он.

Напомним, что политорганизация «Табылга» создана активистами Иссык-Кульской области. Она успешно выступала на местных выборах в регионе. На выборах в городской кенеш Каракола «Табылга» уверенно победила. 28,5 процента от общего числа депутатов Каракольского кенеша составили представители этой партии. Старейшая СДПК (тогда партия власти) смогла занять лишь вторую позицию всего с 14 процентами от общего количества депутатских мандатов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162453/
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