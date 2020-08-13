Журналиста Kaktus.media вызвали на допрос в милицию Кара-Суу

Журналиста информационного агентства Kaktus.media Марата Уралиева вызвали на допрос в милицию. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам корреспондента, 4 июля он снимал репортаж о том, что в местном ресторане «Баястан», несмотря на запрет, проводят свадьбу. Гостями мероприятия были депутаты Ошского городского кенеша, сотрудники ГКНБ и другие высокопоставленные лица.

«Вчера ночью мне позвонил мужчина, представился работником УВД Кара-Суйского района, попросил приехать на допрос, я напомнил ему о позднем времени. Сегодня мне два раза позвонили якобы из УВД и вновь попросили приехать на допрос. Всем трем милиционерам я сказал, что приду на допрос только тогда, когда мне вручат повестку. Однако документа они пока не прислали», — отметил Марат Уралиев.