Афиша Бишкека на выходные: выставка, турпоход и музыкальное выступление

Выставки, ярмарки
15-22 августа. Благотворительная выставка-продажа #stopCovidКР
Представлены работы Эмиля Насритдинова, написанные с натуры, а также с фотографий, сделанных автором во время путешествий по Кыргызстану, США, Европе и Юго-Восточной Азии. Отдельный блок — работы со снимков фотографов. Предварительная запись по телефону 0707189497.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
Акции, концерты, походы
15 августа. Выступление Vapours (Великобритания)
На летнике бара выступит инди-рок-исполнитель из Ливерпуля.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 18.00.
16 августа. Поездка на термальные источники
«Иссык-Ата» — один из старейших санаториев, получивший свою известность благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью. Желающие смогут прогуляться до 10-метрового водопада.
Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.
Для детей
15 августа. Шоу-программа BRAWL STARS
Дети примут участие в квесте по мотивам одноименной игры, также всех ожидает поролоновая дискотека. Регистрация по телефону 0702763679.
Центр отдыха Hyde Park, 15.00.
16 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.