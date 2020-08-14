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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставка, турпоход и музыкальное выступление

Выставки, ярмарки

15-22 августа. Благотворительная выставка-продажа #stopCovidКР

Представлены работы Эмиля Насритдинова, написанные с натуры, а также с фотографий, сделанных автором во время путешествий по Кыргызстану, США, Европе и Юго-Восточной Азии. Отдельный блок — работы со снимков фотографов. Предварительная запись по телефону 0707189497.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Акции, концерты, походы

15 августа. Выступление Vapours (Великобритания)

На летнике бара выступит инди-рок-исполнитель из Ливерпуля.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 18.00.

16 августа. Поездка на термальные источники

«Иссык-Ата» — один из старейших санаториев, получивший свою известность благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью. Желающие смогут прогуляться до 10-метрового водопада.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.

Для детей

15 августа. Шоу-программа BRAWL STARS

Дети примут участие в квесте по мотивам одноименной игры, также всех ожидает поролоновая дискотека. Регистрация по телефону 0702763679.

Центр отдыха Hyde Park, 15.00.

16 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162435/
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