Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило график очередных авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 30 августа:

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сети «Лаборатория Бонецкого», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.