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Общество

Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило график очередных авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 30 августа:

  • Бишкек — Санкт-Петербург 15 августа в 7.35;
  • Ош — Санкт-Петербург 15 августа в 20.55;
  • Бишкек — Москва 16 августа в 16.20;
  • Ош — Екатеринбург 17 августа, время вылета уточняют;
  • Бишкек — Екатеринбург 19 августа, время вылета уточняют;
  • Ош — Москва 20 августа, время вылета уточняют;
  • Бишкек — Санкт-Петербург 22 августа, время вылета уточняют;
  • Бишкек — Москва 23 августа, время вылета уточняют;
  • Ош — Санкт-Петербург 23 августа, время вылета уточняют;
  • Ош — Екатеринбург 24 августа, время вылета уточняют;
  • Бишкек — Екатеринбург 26 августа, время вылета уточняют;
  • Ош — Москва 26 августа в 7.45;
  • Бишкек — Санкт-Петербург 29 августа, время вылета уточняют;
  • Бишкек — Москва 30 августа, время вылета уточняют;
  • Ош — Екатеринбург 30 августа, время вылета уточняют;
  • Ош — Санкт-Петербург 30 августа, время вылета уточняют.

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сети «Лаборатория Бонецкого», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162430/
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