Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило график очередных авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 30 августа:
- Бишкек — Санкт-Петербург 15 августа в 7.35;
- Ош — Санкт-Петербург 15 августа в 20.55;
- Бишкек — Москва 16 августа в 16.20;
- Ош — Екатеринбург 17 августа, время вылета уточняют;
- Бишкек — Екатеринбург 19 августа, время вылета уточняют;
- Ош — Москва 20 августа, время вылета уточняют;
- Бишкек — Санкт-Петербург 22 августа, время вылета уточняют;
- Бишкек — Москва 23 августа, время вылета уточняют;
- Ош — Санкт-Петербург 23 августа, время вылета уточняют;
- Ош — Екатеринбург 24 августа, время вылета уточняют;
- Бишкек — Екатеринбург 26 августа, время вылета уточняют;
- Ош — Москва 26 августа в 7.45;
- Бишкек — Санкт-Петербург 29 августа, время вылета уточняют;
- Бишкек — Москва 30 августа, время вылета уточняют;
- Ош — Екатеринбург 30 августа, время вылета уточняют;
- Ош — Санкт-Петербург 30 августа, время вылета уточняют.
Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.
Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сети «Лаборатория Бонецкого», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.