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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 10 медиков

В Кыргызстане за сутки COVID-19 зарегистрирован у 10 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке заразились 2 медика, в городе Оше — 2, в Баткенской области — 3, Джалал-Абадской — 2, Иссык-Кульской — 1.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны 6 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции выписаны с выздоровлением 23 медицинских работника.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 991 медика, выздоровели — 2 тысячи 271.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162410/
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