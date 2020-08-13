В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 10 медиков

В Кыргызстане за сутки COVID-19 зарегистрирован у 10 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке заразились 2 медика, в городе Оше — 2, в Баткенской области — 3, Джалал-Абадской — 2, Иссык-Кульской — 1.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны 6 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции выписаны с выздоровлением 23 медицинских работника.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 991 медика, выздоровели — 2 тысячи 271.