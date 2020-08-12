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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Женщины-предприниматели попросили поддержки у президента и правительства

Общественное объединение «Женский форум «Курак», представляющее интересы женщин-предпринимателей в Кыргызстане, предлагает в срочном порядке рассмотреть и принять нормативно-правовые акты в поддержку предпринимателей. Об этом сообщается в открытом письме объединения.

По его данным, общественное объединение, проведя исследования о пострадавших отраслях малого бизнеса от введения ЧП, пришло к выводу, что принятые акты в поддержку предпринимательства недостаточно отвечают вызовам сегодняшнего дня.

Без принятия дополнительных конкретных и справедливых мер представители малого бизнеса, арендующие помещения, не смогут выплачивать аренду и обанкротятся или будут вынуждены закрыться.

Общественное объединение «Женский форум «Курак»

Подчеркивается, что особенно сложная ситуация сложилась в торговых центрах.

Потому бизнес-сообщество женщин-предпринимателей предлагает в срочном порядке рассмотреть и принять нормативно-правовые акты в поддержку предпринимателей, арендующих коммерческие помещения, а именно:

1. Утвердить список наиболее пострадавших отраслей малого бизнеса из-за введения ЧП.

2. Принять нормативно-правовые акты в отношении необходимости ведения переговоров между сторонами договора аренды коммерческой недвижимости о снижении аренды для представителей малого бизнеса из предложенного списка на основании статьи 551 пункт 4 Гражданского кодекса КР, которая обязывает арендодателя снижать аренду в случае невозможности пользования помещением.

3. Нормативно-правовым актом установить срок, до которого арендатор, не достигнув соглашения с арендодателем, имеет право выйти из договора без необходимости выплачивать какие-либо штрафные санкции или обеспечительный платеж за досрочное прекращение аренды.

4. Нормативно-правовым актом подтвердить освобождение от ответственности (уплаты пени, штрафов и другое) за неисполнение договора аренды в срок или вынужденное расторжение договора по инициативе арендатора на основании статьи 565 пункт 3 Гражданского Кодекса КР о форс-мажорных обстоятельствах, которая освобождает от ответственности арендатора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

5. ТПП КР рассмотреть просьбу о существенном снижении стоимости справки для женщин-предпринимателей о подтверждении форс-мажорных обстоятельств в период пандемии и ЧП.

Сообщается, что открытое письмо направлено президенту, премьер-министру, торага Жогорку Кенеша, министру экономики и председателю ТПП КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162330/
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