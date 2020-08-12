Выборы-2020. Как чиновники могут финансово помогать партиям, рассказали в ЦИК

Чиновники могут жертвовать партиям деньги, но только как частные лица, сообщила 24.kg член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, никто не может запретить госслужащему выражать свои политические предпочтения и помогать политорганизации. Не может вкладывать деньги в избирательную кампанию госучреждение.

«Если госслужащий уходит с должности и идет на выборы кандидатом, он может и до 1,5 миллиона сомов внести на счет партии, оказывая помощь», — сказала Гульнара Джурабаева.

Сегодня стало известно, что вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров пожертвовал партии «Мекеним Кыргызстан», которую ассоциируют с Райымбеком Матраимовым, 35 тысяч сомов.

Как определить эту помощь — как от чиновника или как от частного лица — непонятно.

Предвыборная агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о внесении избирательного залога в размере 5 миллионов сомов, должны быть представлены в Центризбирком.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.