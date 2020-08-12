В мэрии Бишкека пройдет первый онлайн-аукцион по сдаче в аренду помещений

Мэрия Бишкека проводит первый онлайн-аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее данным, Управление муниципального имущества (УМИ) полностью переходит на электронный формат работы, теперь предоставление имущества в аренду осуществляется только через электронный аукцион. Это позволит избежать коррупционных рисков, сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходную часть города, уверены в мэрии.

Первые 38 объектов уже размещены на электронной торговой площадке на сайте etp.okmot.kg, аукцион состоится через 30 дней.

В мэрии добавили, что на данной платформе также работает торговая площадка фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ).