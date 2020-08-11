Кража невесты в Бишкеке. Несостоявшегося жениха водворили в СИЗО-1 на два месяца

Подозреваемого в краже невесты водворили в СИЗО-1 на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Еще двоих подозреваемых — сестру жениха и его родственника отпустили под домашний арест.

В УВД Первомайского района подтвердили информацию о том, что несостоявшегося жениха взяли под стражу.

Напомним, в Бишкеке 21-летнюю девушку украли замуж и увезли в Тюпский район Иссык-Кульской области. Родные потерпевшей долго не могли ее найти. В итоге милиция задержала троих подозреваемых. Родственники несостоявшегося жениха просят написать встречное заявление.