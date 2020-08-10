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Общество

Жители Токтогула лишились урожая из-за некачественно построенного канала

Жители Токтогульского района лишились урожая из-за некачественно построенного канала. Его строительство длится уже 14 лет. Об этом 24.kg сообщил житель села Мазар-Суу Элдияр Бекмуратов.

По его словам, строительство канала протяженностью 7 километров в селе Мазар-Суу Токтогульского района начато в 2006 году и до сих пор не завершилось. Из-за отсутствия достаточного количества воды у местных жителей сохнут поля, огороды, уничтожены кормовые травы.

«Труба прохудилась в 20 местах. Строило ее ОсОО «Имара-Каган», и при завершении работ никто не принял в эксплуатацию. Для строительства канала выделено 29 миллионов сомов, на насосы еще 23 миллиона, в общем — 52 миллиона сомов. Но за эти деньги ничего не сделано. Несмотря на это, правительство продолжает до сих пор дополнительно выделять средства из бюджета на моторы, нососы, на латание дыр в трубе. Почему виновного не привлекут к ответственности? Почему не конфискуют имущество компании, которая некачественно построила канал? Пусть заставят за свой счет построить новый качественный канал», — возмущаются жители.

Сельчане заявили, что обратятся по этому вопросу в Генпрокуратуру, Совет безопасности и правительство. Они требуют проведения в селе собрания с участием местного акима и руководителя компании, которая строила канал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162030/
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