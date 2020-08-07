13:31
USD 76.92
EUR 91.10
RUB 1.05
Общество

Возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван»

В Бишкеке возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они снова обратились к властям с просьбой снять с электронных торгов объект и не лишать их рабочих мест.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван»
Около 70 арендаторов требуют отменить арендную плату за время простоя во время вспышки коронавируса. С них требуют освободить торговые бутики в течение 10 дней и оплатить аренду за июнь и июль, несмотря на то, что они не работали.

24.kg
Фото 24.kg. К митингующим вышел председатель ФУГИ Жылдызбек Исакулов
К митингующим вышел председатель Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов. Он сказал, что постарается решить проблемы арендаторов.

ТЦ «Караван» конфисковали у экс-депутата парламента и бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161885/
просмотров: 814
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Узгена вышли на митинг. Требуют наказать виновных в убийстве таксиста
Кылычбека Султана допросили в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти
Отдать «Белый дом» под обсервацию. Волонтеры вышли на митинг, но их разогнали
ГУВД: У участников акции на площади не было разрешения на проведение митинга
В Бишкеке задержан один из организаторов митинга за перенос выборов-2020
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
В Бишкеке состоялся митинг #RЕакция 3.0. Фоторепортаж
Митинг #RЕакция 3.0 завершился
Участники #REакция 3.0. просят привлечь к ответственности спикера парламента
#REакция 3.0. Участники марша двинулись к зданию Жогорку Кенеша
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
7 августа, пятница
13:25
В Кыргызстане начался второй тур приема документов в колледжи В Кыргызстане начался второй тур приема документов в ко...
13:13
На территории СЭЗ «Бишкек» обнаружили незаконную майнинг-ферму
13:07
Пакет поправок в уголовное законодательство поступил в аппарат президента
12:56
В Кыргызстане увеличили бюджетные места для подготовки медиков
12:51
Возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван»