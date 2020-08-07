В Бишкеке возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они снова обратились к властям с просьбой снять с электронных торгов объект и не лишать их рабочих мест.

Фото 24.kg. В Бишкеке возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван»

Фото 24.kg. К митингующим вышел председатель ФУГИ Жылдызбек Исакулов

ТЦ «Караван» конфисковали у экс-депутата парламента и бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».