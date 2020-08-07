В Бишкеке возле «Белого дома» состоялся митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они снова обратились к властям с просьбой снять с электронных торгов объект и не лишать их рабочих мест.
Около 70 арендаторов требуют отменить арендную плату за время простоя во время вспышки коронавируса. С них требуют освободить торговые бутики в течение 10 дней и оплатить аренду за июнь и июль, несмотря на то, что они не работали.
К митингующим вышел председатель Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов. Он сказал, что постарается решить проблемы арендаторов.
ТЦ «Караван» конфисковали у экс-депутата парламента и бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017 году. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».