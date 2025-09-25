11:46
В Кыргызстане стартует «Караван навыков»: жителям сел покажут новые профессии

С 30 сентября по 31 октября в Кыргызстане пройдет «Караван навыков» — серия мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий и информирование жителей регионов о возможностях профессионального обучения и трудоустройства.

Проект проводится при поддержке Министерства труда, социального обеспечения и миграции и Министерства просвещения КР.

По данным Нацстаткома, уровень безработицы среди молодежи в стране достигает 11 процентов, а в сельской местности более 70 процентов заняты в неформальном секторе. При этом, по прогнозам Международной организации труда, уже в ближайшие пять лет более половины профессий будут требовать новых навыков.

На площадках «Каравана» пройдут экспресс-мастер-классы по кулинарии, швейному делу, сварке, сервировке, мобилографии и 3D-печати. Жители также смогут встретиться с работодателями, учебными центрами и представителями служб занятости. Для участников подготовлена и культурная программа с участием ремесленников и артистов.

Первым селом на маршруте станет Баетово (Ак-Талаа, Нарынская область) — там «Караван навыков» откроется 30 сентября. Финальная площадка пройдет 31 октября в селе Темир Иссык-Кульской области. Всего мероприятия охватят 12 населенных пунктов в шести областях страны.

Организаторы отмечают, что участие в «Караване» примут тысячи жителей и для многих это станет шансом освоить новые профессии и повысить шансы на трудоустройство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344838/
