Возобновились регулярные рейсы с Турцией и ОАЭ

С сегодняшнего дня возобновляются регулярные международные рейсы Кыргызстана с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Уточняется, что авиакомпания «Авиа Траффик Компани» будет выполнять рейсы дважды в неделю по маршруту Бишкек — Стамбул — Бишкек и один раз по маршруту Бишкек — Анталья — Бишкек.

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул два раза в неделю;

авиакомпания «Пегасус Эйрлайнс» по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул два раза в неделю;

авиакомпания «ФлайДубай» по маршруту Дубай — Бишкек — Дубай один раз в неделю.

Более подробную информацию по вопросу приобретения билетов и расписанию рейсов можно узнать на сайтах авиакомпаний.