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Общество

Возобновились регулярные рейсы с Турцией и ОАЭ

С сегодняшнего дня возобновляются регулярные международные рейсы Кыргызстана с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Уточняется, что авиакомпания «Авиа Траффик Компани» будет выполнять рейсы дважды в неделю по маршруту Бишкек — Стамбул — Бишкек и один раз по маршруту Бишкек — Анталья — Бишкек.

  • Авиакомпания «Турецкие авиалинии» по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул два раза в неделю;
  • авиакомпания «Пегасус Эйрлайнс» по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул два раза в неделю;
  • авиакомпания «ФлайДубай» по маршруту Дубай — Бишкек — Дубай один раз в неделю.

Более подробную информацию по вопросу приобретения билетов и расписанию рейсов можно узнать на сайтах авиакомпаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161867/
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