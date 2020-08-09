Эл эмне дейт? Как во время пандемии не испортить отношения с родственниками

Пандемия внесла свои коррективы в повседневные события. Изменения коснулись в том числе семейных и родственных отношений. В столь тяжелые времена не всегда и не всем удается поддерживать привычные связи на должном уровне, так как изоляция и санитарные требования призывают минимизировать контакты.

Но, как оказалось, многим трудно хотя бы временно избавиться от понятий «уят» и «эл эмне дейт?». Они считают, то карым-катнаш надо поддерживать даже если придется рисковать здоровьем своей семьи.

Журналист 24.kg поговорила с гештальт-терапевтом Канышай Аджиевой и узнала, как сохранить хорошие отношения с родственниками во время изоляции.

1 Как отказаться от участия в похоронах и поминках?

— Обычно проводить в последний путь человека собираются не только родственники, но и друзья, знакомые. Порой, чтобы отдать дань уважения, собирается до сотни людей. Бывает трудно удержать родных, особенного пожилого возраста, от похода на похороны и поминки в дом умершего. Они хотят поддержать близких и знакомых усопшего, которые испывают тяжелую утрату в связи с внезапной смертью.

Это одна из больших проблем сегодняшнего дня, так и происходит массовое заражение коронавирусом.

Соболезнования можно выразить по телефону, а куран и дуа прочитать на растоянии.

Психологи рекомендуют объяснить семье погибшего, что несмотря на уважение и тесные связи вы не можете приехать, так как думаете не только о своем здоровье, но беспокоитесь и о других людях. Ведь болезнь может протекать бессимптомно, при этом человек может заразить других гостей мероприятия.

Мертвого уже не вернуть. К тому же, по местным обычаям, соболезнования можно выразить в течение года.

2 Как объяснить родственнику, что не стоит проводить тулоо после выписки из больницы?

— Проведение тулоо (ритуал жертвоприношения в благодарность Всевышнему за избавление от беды — прим. 24.kg) после выздоровления от коронавирусной инфекцией свидетельствует о полной неграмотности человека. Реабилитационный процесс длится долго и требует серьезного подхода. Даже если виновник торжества лежал в больнице по другой причине, выписка — не повод собирать толпы людей и тратить деньги на угощения.

Надо проинформировать родственника о коварстве вируса, о последствиях даже после выздоровления и предупредить, что гости могут заразиться.

К вашим словам могут не прислушаться, тогда выбор остается за вами: пойти и заболеть или остаться дома, но быть здоровым.

В наши дни приходится выбирать между здоровьем, жизнью и понятием «уят».

3 В узких кругах продолжаются семейные мероприятия: куда тосуу, день рождения и хождение по гостям. Как не обидеть знакомых своим отказом от приглашения?

— Пока одна часть населения борется с вирусом, другая — празднует. Это неуважение к тем, кто потерял родных, и к медикам, которые продолжаются сражаться за наши жизни.

Бывает, что приглашающий ставит ультиматум: если не придешь — перестанем общаться. Это можно приравнять к преступлению. Нельзя заставлять человека рисковать здоровьем из-за страха испортить отношения.

Напомните, что если не они, то вы можете быть заразным. Объясните, что, придя в гости, не сможете расслабиться, так как чувство тревоги не покинет вас.

Немаловажно: на такие мероприятия обычно приглашают, чтобы получить деньги или подарки, эквивалетные тем, что в свое время преподнесли вам. Вы можете перевести деньги на карту или электронный кошелек, либо отправить подарок через курьера.

Тем, кто приглашает в гости или на семейные мероприятия, следует учесть: часть населения находится в кризисной ситуации. Люди не работают и у них могут быть финансовые проблемы.

4 Как пробудить у окружающих социальную ответственность во время пандемии?

— Нередко люди подвергаются критике и даже презрению из-за отказа посетить мероприятие или обменяться при встрече объятиями с пожилым человеком. При этом не учитывается, что такие действия оправданы, ведь люди в возрасте находятся в группе риска и подвержены осложнениям.

Нельзя допускать, чтобы наши традиционные карым-катнаш и «уят» стали дороже жизни. Не стоит заниматься показухой, позаботьтесь о благополучии семьи и старшего поколения. Канышай Аджиева.

Особенно трудно объяснить что-то в семьях, где один верит в существование вируса, а другие — нет, и игнорируют все меры безопасности.

Постоянные споры оказывают психологическое давление на всех членов семьи в и без того трудный период.

Поэтому если даже человек не верит в COVID или считает свой организм очень сильным, необходимо проявлять личную и социальную ответственность.