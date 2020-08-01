Выборы-2020. Новые люди без четкой программы мало что изменят в стране

«К сожалению, до сих пор партии уделяют больше внимания лицам, нежели программам», — заявила 24.kg политолог Наргиза Мураталиева.

По ее мнению, сам по себе приход в политику новых людей мало что изменит в стране.

«Важно, насколько выборы будут проведены прозрачно и честно и без применения административного ресурса. В предвыборной кампании также важно не просто обновление состава политических партий, но и то, как они будут работать в регионах. Можно говорить о том, что объективно назрел вопрос необходимости прихода молодежи и выработки новых и эффективных решений в условиях кризиса», — отметила Наргиза Мураталиева.

Она сказала, что молодым людям, стремящимся в парламент, необходимо представить народу четкую и продуманную программу выхода из социально-экономического кризиса. Иначе их появление на политарене мало что изменит в государстве.