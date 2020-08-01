18:47
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Новые люди без четкой программы мало что изменят в стране

«К сожалению, до сих пор партии уделяют больше внимания лицам, нежели программам», — заявила 24.kg политолог Наргиза Мураталиева.

По ее мнению, сам по себе приход в политику новых людей мало что изменит в стране.

«Важно, насколько выборы будут проведены прозрачно и честно и без применения административного ресурса. В предвыборной кампании также важно не просто обновление состава политических партий, но и то, как они будут работать в регионах. Можно говорить о том, что объективно назрел вопрос необходимости прихода молодежи и выработки новых и эффективных решений в условиях кризиса», — отметила Наргиза Мураталиева.

Она сказала, что молодым людям, стремящимся в парламент, необходимо представить народу четкую и продуманную программу выхода из социально-экономического кризиса. Иначе их появление на политарене мало что изменит в государстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161378/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Если волонтеры хотят в политику, они должны играть по ее правилам
Выборы-2020. Чолпон Джакупова о том, почему время старых политиков ушло
Выборы-2020. За рубежом откроются еще два избирательных участка
Выборы-2020. Молодежь в партийных списках — это реакция на запрос общества
Выборы-2020. Партии с новыми лицами получат поддержку лишь в Бишкеке
Выборы-2020. Зайнидин Курманов о хитрой политической игре лидеров партий
Выборы-2020. Эмиль Джураев о запросе партий на новые лица
Выборы-2020. Анар Мусабаева о том, почему не все молодые пройдут в парламент
Выборы-2020. В Бишкеке установят пандусы к зданиям избирательных комиссий
В Центризбиркоме работает общественная приемная. Кто туда может обратиться
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
Бизнес
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
Бесплатные разговоры в&nbsp;пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком Бесплатные разговоры в пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
1 августа, суббота
18:45
Из колонки в микрорайоне «Джал» в Бишкеке круглосуточно бежит вода Из колонки в микрорайоне «Джал» в Бишкеке круглосуточно...
18:01
Выборы-2020. Новые люди без четкой программы мало что изменят в стране
17:50
В ГСБЭП дали пояснение по поводу давления на волонтеров
17:38
Следствие по остальным делам, где фигурирует Алмазбек Атамбаев, не проводится
17:02
Без света зимой не останемся. Президент объяснил почему