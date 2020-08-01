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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Центризбирком аккредитовал еще 14 СМИ

Центризбирком аккредитовал еще 14 СМИ для освещения предвыборной агитации. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Руслан Изреков.

По его словам, это телеканалы «Иссык-Кульская областная государственная телерадиоорганизация», «Ысык-Кол кабарлары», EVENT, «Марва ТВ Плюс», «Эхо Манаса», газеты «Вести Иссык-Куля», «Сельская новь», «Достук», «Дустлик», «Республика», «Параграф», «Новые лица», радиостанция «Салам радио» и интернет-издание «РухЭш».

Ранее аккредитацию получили 210 средств массовой информации.

Напомним, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161331/
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