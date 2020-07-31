Выборы-2020. За рубежом откроются еще два избирательных участка

Еще два избирательных участка будут открыты за рубежом — в Риме и Париже. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, решение принято накануне на заседании избирательной комиссии.

«Таким образом, общее количество избирательных участков, образованных за пределами Кыргызстана, возрастет до 44», — отметили в ведомстве.

ЦИК также напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.