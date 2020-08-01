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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Чолпон Джакупова о том, почему время старых политиков ушло

«Время нашего поколения ушло. Сейчас пошел тренд с запросом на молодых», — заявила 24.kg глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

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По ее словам, политика — это искусство компромисса. «А молодые — бескомпромиссные, и из-за этого часто проигрывают. Есть, конечно, вопросы, когда надо стоять до конца и придерживаться принципов, но в целом политика — это искусство компромисса», — подчеркнула Чолпон Джакупова.

Она отметила, что депутат нового созыва может стать эффективным как минимум к середине первой сессии. «Когда он начнет понимать, как устроен Жогорку Кенеш, разбираться в регламенте, вообще что-то соображать. У юристов это происходит быстрее в силу профессии, у не юристов — может занять время. Представим, что в новый созыв придут все новые лица — будет раздрай в стране», — считает Чолпон Джакупова.

В новом созыве ЖК, по мнению Чолпон Джакуповой, должно быть сочетание реформаторского духа, энергетики молодых и опытных политиков.

«Надо понимать, что те имена, которые сейчас публикуют партии, не обязательно войдут в новый состав Жогорку Кенеша. Необходимо смотреть первую двадцатку списка. Если молодые и прогрессивные кандидаты будут под номером 35 или еще ниже, то это ни о чем не говорит», — отмечает Чолпон Джакупова.

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Она согласна, что члены политсовета необязательно войдут в первые ряды кандидатов от партий. «До 20 августа партии проведут съезды и презентуют списки. Только тогда можно будет говорить о том, какие партии обновились и где сколько молодых людей», — сказала глава правовой клиники «Адилет».

По ее мнению, в Кыргызстане на сегодня только две силы — провластные партии и оппозиция.

«Есть те, кто хотят реформ и изменений, и те, кто засел во власти, — ныне действующий политбомонд. Первые разбросаны по разным партиям. У вторых есть все ресурсы — и финансовые, и административные, и информационные. Безусловно, они могут позволить себе роскошь перекупать и соблазнять молодых. Они могут включить их и в первую десятку, чтобы паровозом тащили остальных», — сказала Чолпон Джакупова.

Собеседница с сожалением заметила, что сейчас есть риск разделить оппозиционное поле на разные лагеря. «Оппозиция будет разбита, потому что множество игроков, и каждый будет тянуть на себя одеяло, и тогда в парламент вновь пройдут только провластные партии. Страна опять останется с безответственными управленцами, которых привлекли в институты власти по признаку кумовства», — считает правозащитник.

Глава правовой клиники «Адилет» отметила, что еще не поздно объединиться и обновиться, съезды еще не проведены, списки не утверждены. «Надо жертвовать своими амбициями во имя общего благого дела. Особо чистых политиков нет, но есть новые лица. Они не имеют достаточного опыта и ресурсов, поэтому надо быть трезвыми, осознанными и компромиссными», — резюмировала Чолпон Джакупова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161280/
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