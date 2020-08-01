Политолог Шерадил Бактыгул считает, что молодые и креативные лица в партийных списках — стандартная политтехнология. Об этом он заявил 24.kg и объяснил почему.

По словам политолога, важно понимать, что в борьбе за мандаты на первом месте все равно остаются деньги, а когда выставляют первым эшелоном еще не состоявшихся политиков, это не значит, что они пройдут.

«У нас есть негласное правило — писать заявление и отказываться от мандата. Это часть политтехнологий, чтобы привлечь избирателя. Просто сейчас для завлекаловки поменяли одиозных людей, которые не пользовались популярностью в шестом созыве», — отметил он.

А молодые и креативные принесут пользу стране, избирателю? Они максимум проведут арыки за счет госбюджета. Никаких инновационных идей мы не слышали ни от одного из них. Шерадил Бактыгул

Он посоветовал не радоваться, глядя на обновленные списки некоторых партий, и дождаться выборов. Политолог сомневается, что седьмой созыв Жогорку Кенеша будет обновлен на 90 процентов.