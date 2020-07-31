Афиша Бишкека на выходные: турпоход и онлайн-лекция

Акции, концерты, походы

2 августа. Поездка в ущелье Барскоон

Вас ждут водопады Слезы барса, Чаша Манаса, Брызги шампанского, каньон Сказка, а также пляж на южном берегу Иссык-Куля. В стоимость входит трансфер и услуги гида. Регистрация по телефону 0558980880.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 5.30.

Для детей

2 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.