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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус, Полезные советы

Это реально. Как проголосовать и не заразиться коронавирусом

4 октября состоятся выборы в парламент. Решение принято, и оно уже не обсуждается. Но и коронавирус с присоединившейся к нему пневмонией не сдает пока позиции. Алгоритма, как обезопасить избирателя и не превратить участки в очаги заражения, нет до сих пор ни у Минздрава, ни у ЦИК.

Недавно 24.kg проводило опрос, выясняя, собираются ли граждане голосовать. Его итоги показали, что большинство — 64 процента — пойдут на выборы, но остальные готовы пожертвовать своим конституционным правом, чтобы сохранить здоровье.

Вместе с тем специалисты — медики — знают, как можно проголосовать и при этом не подцепить инфекцию. Рекомендациями они поделились с 24.kg.

1

На участке в день голосования нельзя снимать маску. Верное утверждение?

Маску нельзя снимать ни в коем случае. Если вас попросят члены УИК снять респиратор для сличения фотографии в паспорте, не снимайте его полностью, спустите до подбородка. Лучше будет, если у вас при себе имеется запасная маска. После того как вы выйдете из помещения, поменяйте защиту. И старайтесь как можно меньше прикасаться к лицу.

2

Нужно ли иметь при себе резиновые перчатки?

Если придете в перчатках, при прохождении процедуры идентификации вам их придется снять. После того как сдали «пальчики», попросите, чтобы вам руки обработали санитайзером, и после этого надевайте перчатки.

3

В очереди к кабинке для голосования находится человек, который сильно кашляет. Что делать: развернуться и уйти?

Главное в очереди — это соблюдение дистанции не менее 1,5 метра. Если прямо перед вами или за вами раздался сухой, надрывный кашель, отодвиньтесь еще на метр и пропустите этого человека вперед. Когда вернетесь домой, тщательно вымойте руки, продезинфицируйте санитайзером, верхнюю одежду постирайте, прополощите полость рта соляным раствором.

4

Если в день голосования поднялась температура до 37,2, но в целом самочувствие нормальное, стоит ли идти на выборы?

Если вы ранее не болели COVID-19, следовательно, находитесь в группе риска и можете легко заразиться. Поэтому, чтобы обезопасить себя и не подвергать опасности окружающих, лучше оставайтесь дома.

5

Я перенес коронавирус в легкой форме и нахожусь на карантине. Как мне проголосовать?

Если у вас режим самоизоляции, то вы не имеете права покидать помещение. В этом случае вам следует уведомить УИК за несколько дней до даты голосования и спросить, можно ли организовать выезд членов участковой комиссии к вам на дом, чтобы вы могли исполнить свой гражданский долг. Если да, то вы к приезду представителей УИК обязаны быть в маске и перчатках. В квартиру их вы проводить не можете. Бюллетень отдадите через порог.

6

Мой карантин завершился, и есть справка, что я здоров, нужно ли мне ее предъявлять членам УИК?

Только в том случае, если в этом будет необходимость. Если вы перенесли заболевание, пробыли положенный срок в самоизоляции и не представляете угрозы для окружающих, можете идти голосовать.

7

Член УИК, который сличал фотографию в паспорте и записывал мои данные, явно болен. Что делать?

Как и в случае с гражданином, который подозрительно покашливает, стоя с вами в одной очереди. Первое — не снимайте маску. Вы имеете полное право отказаться выполнять требование, если видите, что член избирательной комиссии не здоров. Второе — как только поставите свою подпись, тут же обработайте руки санитайзером и смените перчатки.

8

В какое время лучше прийти на участок, чтобы не стоять в очереди?

Самое подходящее время для голосования — раннее утро. Участок только что открыли, предварительно продезинфицировав. Вы будете первым, кто пройдет идентификацию, и риск заражения в этом случае для вас минимален.

9

Следует ли сразу после дня голосования сдать ПЦР-анализ на коронавирус или тест на антитела?

Если вы сдадите ПЦР 5 или 6 октября, то он вам ничего не покажет. Анализ следует сдавать на 7-10-й день после предполагаемого контакта с зараженным. Такая же ситуация и с тестом на антитела. При появлении симптомов рекомендуется сдавать анализы на пятый день.

10

Насколько реально заразиться COVID-19 на участке для голосования?

Если вы пробудете в помещении не более 20 минут и близкого контакта с потенциальными носителями вируса у вас не предвидится, плюс вы будете в маске и перчатках, то при таком исходе риск заражения минимален.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161186/
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