Суд по событиям в Кой-Таше. Подсудимых не привозят на процесс, ГСИН молчит

На процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года не доставляют подсудимых, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1. Администрация следственного изолятора отказалась привозить арестантов, сообщили 24.kg адвокаты.

По словам Бакытбека Автандил уулу, юристам не сообщают причину отказа. Он отметил, что у защитников есть основания полагать: среди обвиняемых есть зараженные коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Мой подзащитный Канат Осмоналиев переведен в ИК № 47, я отправил запрос в ГСИН, чтобы мне пояснили, чем он болен. Однако ответа я так и не получил», — рассказал адвокат.

Читайте по теме Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше решено провести онлайн

Бакытбек Автандил уулу добавил: председательствующий на процессе судья Марат Сыдыков потребовал от него и других адвокатов справку о том, что они ранее не являлись на слушания, потому как находились в режиме самоизоляции.

«Но как такую справку нам получить, если большинство переболели дома и к врачам не обращались? Консультировались по телефону, как и большинство кыргызстанцев. А те, кто не болел, просто самоизолировались, как того требовал республиканский штаб», — сказал юрист.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.