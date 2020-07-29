Это не Дарт Вейдер. Мэрия о строительстве странного объекта в центре столицы

В центре столицы строится памятник Бишкеку баатыру. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Горожане задают вопрос, что за конструкция строится прямо сейчас в центре города, очертания которой напомнили объект из «Звездных войн». Это скульптурная композиция, памятник Бишкеку баатыру, творение художника-скульптора Адиля Сейталиева, победителя открытого конкурса на лучший проект, который Бишкекглавархитектура проводила в 2019 году», — отметили в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии. Так будет выглядеть памятник после установки

В пресс-службе добавили, что обсуждение эскизных проектов, конкурсных работ прошло в открытом формате в Бишкекглавархитектуре, большинством голосов горожан и членов жюри победа присуждена именно этой композиции.

Памятник появится на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй. Сейчас идут подготовка и строительство фундамента, облицовка плитами. «На объекте работают сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», стоимость работ будет определена по завершении. Монтаж и установка самой бронзовой фигуры будут проводиться инициаторами — общественным объединением «Бишкек баатыр», — подчеркнули в мэрии.



Средства на памятник собраны инициаторами во время марафона, в общем, около 8 миллионов сомов.