Памятник Бишкеку баатыру никак не достроят. От рук вандалов он уже пострадал

Разговоры об установке памятника Бишкеку баатыру в столице начались еще летом 2018 года.
На конкурс поступило 18 заявок. Возводить монумент начали только этой весной. Место ему определили рядом с пересечением проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, с восточной стороны здания Министерства культуры.
Деньги на памятник собрало общественное объединение «Бишкек баатыр», получилось 8 миллионов сомов. Однако работы по сей день не закончили.разбили мраморные плиты недостроенного памятника, сломали бордюр возле скульптурной композиции. Кусками от мрамора участники беспорядков закидывали сотрудников правоохранительных органов.
«Работы немного приостанавливали из-за холодов. С деньгами проблем нет никаких, мы с мэрией Бишкека партнеры, она нам помогает. Сейчас каменщики потихоньку работают, устанавливают мрамор на сфере», — говорит она.
«Как закончим все работы, передадим мемориал на баланс мэрии — бишкекского городского хозяйства. Дальше они будут его охранять, освещать, чистить. Я в курсе, что неизвестные изрисовали сферу, попросила своих ребят внимательно за этим следить», — заключила председатель общественного фонда «Бишкек баатыр».
Отметим, что скульптором является Адиль Сейталиев — победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкеку баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019 году.