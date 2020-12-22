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Общество

Памятник Бишкеку баатыру никак не достроят. От рук вандалов он уже пострадал

Разговоры об установке памятника Бишкеку баатыру в столице начались еще летом 2018 года.

На конкурс поступило 18 заявок. Возводить монумент начали только этой весной. Место ему определили рядом с пересечением проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, с восточной стороны здания Министерства культуры.

Деньги на памятник собрало общественное объединение «Бишкек баатыр», получилось 8 миллионов сомов. Однако работы по сей день не закончили.

мэрии столицы
Фото мэрии столицы. Эскиз монумента Бишкеку баатыру
Еще недостроенное сооружение уже дважды пострадало от рук вандалов. Во время октябрьских событий митингующие разбили мраморные плиты недостроенного памятника, сломали бордюр возле скульптурной композиции. Кусками от мрамора участники беспорядков закидывали сотрудников правоохранительных органов.

24.kg
Фото 24.kg. Митингующие разбили мраморные плиты недостроенного памятника
Недавно вандалы разрисовали мемориал зеленой краской. По центру круга написали слово «Аллах» на арабском языке. Кому это понадобилось, так и не выяснили.

Председатель общественного фонда «Бишкек баатыр» Жамиля Алымбекова рассказала 24.kg, что монумент откроют в конце января — в начале февраля 2021-го.

«Работы немного приостанавливали из-за холодов. С деньгами проблем нет никаких, мы с мэрией Бишкека партнеры, она нам помогает. Сейчас каменщики потихоньку работают, устанавливают мрамор на сфере», — говорит она.

Сам памятник Бишкеку баатыру, по словам Жамили Алымбековой, уже давно готов и хранится в ангаре.

Высота памятника составляет более 3 метров, не считая полутораметрового фундамента.

«Как закончим все работы, передадим мемориал на баланс мэрии — бишкекского городского хозяйства. Дальше они будут его охранять, освещать, чистить. Я в курсе, что неизвестные изрисовали сферу, попросила своих ребят внимательно за этим следить», — заключила председатель общественного фонда «Бишкек баатыр».

Отметим, что скульптором является Адиль Сейталиев — победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкеку баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177587/
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