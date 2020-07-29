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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абаде открыли ночной стационар

В Джалал-Абаде открыли ночной стационар. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, стационар расположен в спортивном зале Джалал-Абадского государственного университета.

Он рассчитан на 20 мест. Здесь трудятся восемь медиков с 20.00 до 8.00. И уже сегодня стационар начнет принимать пациентов.

Местная власть передала ночному стационару 5 кислородных концентраторов и 15 защитных костюмов.

Отметим, что на сегодня в Джалал-Абадской области зарегистрировано 2 тысячи 858 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, умерли 123 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161125/
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