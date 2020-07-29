В Центризбиркоме работает общественная приемная. Кто туда может обратиться

В Центризбиркоме работает общественная приемная по вопросам подготовки и проведения выборов в Жогорку Кенеш, назначенных на 4 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, туда могут обратиться с вопросами об организации и проведении голосования, чтобы получить юридическую и консультативно-методическую помощь, избиратели, кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели, представители политпартий и групп избирателей, члены избиркомов и иные участники выборов.

Обратиться в общественную приемную можно по номерам: 1255 (звонок бесплатный), 0312626246, 0990021255 (WhatsApp) или написать: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Центризбирком напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.