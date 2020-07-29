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Общество

30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 2/3;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Ереванской, Осмонкула, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сандык-Тор, Сары-Булун), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), отрезки проспекта Чуй;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-19.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а; Токтоналиева, 70, 72, 74, 76;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭC

  • 9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Мурзалиева, Проектируемая, переулок Новый), Карла Маркса (улицы Маркса, Аламедин), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская), Лебединовка (проспекты Победы, 22 ГА, улицы Нарынская, Боконбаева, Чуйская, Таласская, Манаса, Угловая), Константиновка, Луговое, Рассвет;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — Шопоков (переулок Железнодорожный, улицы Геофизическая, Промышленная, Шопокова, Космонавтов, Советская, Репина), села Ак-Жол (улицы Победы, Токтогула, Суйская), Маловодное (улицы Красноармейская, Новая), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная), Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата), Сарбан (улицы Боромбай, Проектируемая, Средняя, Адигине, Ибраимова, Карасуйская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Кирова, 89-113, 108-148, Спортивная, 1-15, Свердлова, 73, квартал «Ковровщиков», 23, 24, 25), села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Степная, Мелиорация, Советская), Кара-Суу (улицы Жылдыз, Мураке, Карабалтинская, кошара), Степное (ферма);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная, Пограничная, Комсомольская, Калинина, Навои);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — Кант (улицы Гастелло, Ленина, Куренкеева, Маяковского), села Новопокровка (улица Пушкина), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Кошой (улицы Аскар-Болот, Аскарова), Прогресс (улица Ленина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161114/
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