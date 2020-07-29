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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Зачем жаловаться мэру? В Центре экстренной медицины Бишкека болеют 63 сотрудника

Главный врач Центра экстренной медицины города Бишкека Искендер Шаяхметов пояснил 24.kg, почему медики не успевают обслужить вызовы от пациентов с хроническими заболеваниями.

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По его словам, люди начинают писать жалобы в мэрию, республиканский штаб и Министерство здравоохранения, что врачи станции 103 отказываются приезжать, а они ждут по шесть часов бригаду.

«Но люди не понимают элементарно, что не хватает медиков. Они болеют. На сегодня из шести кардиологических спецбригад на линии только одна-две. Такая же история и с теми, кто оказывает экстренную помощь при инсультах. По плану на сегодня должно было выйти 38 бригад, а по факту вышли 28. Завтра привлеченные медики — студенты из КГМА дежурят последний день. Потом уходят на карантин», — рассказал Искендер Шаяхметов и добавил, что ему некем заменить болеющих специалистов.

По его данным, болеют 63 сотрудника Центра экстренной медицины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161084/
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